Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zieht am Vormittag an

Die Aktie von Novartis zählt am Montagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,1 Prozent auf 102,24 CHF.

Um 09:07 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 102,24 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 102,50 CHF an. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 102,34 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 83.534 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,62 CHF. Dieser Kurs wurde am 30.08.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Novartis-Aktie mit einem Kursplus von 0,37 Prozent wieder erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 25,24 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 100,33 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 7,58 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF im Vergleich zu 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,46 USD fest.

