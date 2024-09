Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Montagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 102,60 CHF.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:51 Uhr 0,5 Prozent auf 102,60 CHF. Bei 102,60 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 102,34 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 723.850 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 102,16 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (29.08.2024). 0,43 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Bei 81,63 CHF erreichte der Anteilsschein am 07.09.2023 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 20,44 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,78 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,33 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Das vergangene Quartal hat Novartis mit einem Umsatz von insgesamt 11,32 Mrd. CHF abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden waren, um 7,58 Prozent verringert.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Zürich in Grün: So performt der SMI am Mittag

Optimismus in Zürich: SMI zum Start stärker

SLI aktuell: SLI zum Handelsstart in der Gewinnzone