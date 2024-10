Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag nahezu unverändert

Kursentwicklung im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt am Freitagnachmittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie kam im SIX SX-Handel zuletzt kaum vom Fleck. Der Anteilsschein tendierte bei 97,44 CHF.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 15:53 Uhr im SIX SX-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 97,44 CHF an der Tafel. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 97,53 CHF zu. Zwischenzeitlich weitete die Novartis-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 96,88 CHF aus. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 97,11 CHF. Zuletzt wechselten 940.806 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Gewinne von 5,42 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 83,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 17,40 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Im Jahr 2023 wurde eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 3,83 USD. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 11,32 Mrd. CHF – eine Minderung von 7,58 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 12,24 Mrd. CHF eingefahren.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,47 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Donnerstagshandel in Zürich: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste

Zurückhaltung in Zürich: SMI zeigt sich am Donnerstagnachmittag leichter