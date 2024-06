Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Mittwochmittag stärker

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 94,01 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Novartis konnte um 11:49 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 1,4 Prozent auf 94,01 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 94,42 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Den Handelstag beging das Papier bei 93,47 CHF. Bisher wurden heute 651.975 Novartis-Aktien gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 22.01.2024 auf bis zu 94,52 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,54 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 15,75 Prozent sinken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,69 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,00 CHF.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Am 18.07.2024 dürfte die Q2 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Von Analysten wird erwartet, dass Novartis im Jahr 2024 7,25 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Europa: STOXX 50 steigt schlussendlich

Gewinne in Zürich: SMI steigt

Montagshandel in Europa: STOXX 50 notiert am Mittag im Plus