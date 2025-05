Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tritt am Vormittag auf der Stelle

Kursentwicklung

Die Aktie von Novartis hat am Dienstagvormittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie zuletzt kaum vom Fleck und notierte bei 92,91 CHF.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 92,91 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 92,95 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 92,61 CHF nach. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 92,80 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 106.020 Stück.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 03.09.2024 bei 102,72 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 10,56 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,71 Prozent.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2024 über eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,95 USD belaufen. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,75 CHF.

Am 29.04.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,65 CHF, nach 1,15 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz wurde auf 11,90 Mrd. CHF beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 10,34 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 17.07.2025 werden die Q2 2025-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,53 USD im Jahr 2025 aus.

