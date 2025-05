Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis kommt am Nachmittag kaum vom Fleck

Blick auf Aktienkurs

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Zum Vortag unverändert notierte die Novartis-Aktie zuletzt im SIX SX-Handel bei 93,21 CHF.

Bei der Novartis-Aktie ließ sich um 15:53 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 93,21 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 93,86 CHF zu. Bei 92,84 CHF markierte die Novartis-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Zur Startglocke stand der Titel bei 92,95 CHF. Zuletzt wechselten 936.037 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. 10,20 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 09.04.2025 bei 81,10 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 12,99 Prozent Luft nach unten.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,98 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,75 CHF angegeben.

Am 29.04.2025 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2025 endete, vor. Das EPS lag bei 1,65 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 15,02 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,90 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,34 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q2 2025 dürfte Novartis am 17.07.2025 präsentieren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,65 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

