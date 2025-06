Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagmittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 96,86 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 11:49 Uhr 0,2 Prozent im Plus bei 96,86 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,40 CHF an. Zur Startglocke stand der Titel bei 96,67 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 466.448 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 03.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 6,05 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 81,10 CHF. Dieser Wert wurde am 09.04.2025 erreicht. Abschläge von 16,27 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,99 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,50 CHF aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 99,75 CHF.

Novartis ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,65 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,15 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 21.07.2026.

Der Gewinn 2025 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 8,67 USD je Novartis-Aktie belaufen.

