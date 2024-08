Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Mittag nordwärts

Aktie im Blick

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 1,7 Prozent auf 94,86 CHF zu.

Um 11:49 Uhr ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,7 Prozent auf 94,86 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 94,91 CHF an. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 93,89 CHF. Bisher wurden via SIX SX 540.221 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Der Anteilsschein kletterte am 15.07.2024 auf bis zu 100,96 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 6,04 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,94 Prozent Luft nach unten.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,76 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,45 USD je Aktie belaufen.

