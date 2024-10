Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Montagmittag vor

So entwickelt sich Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Montagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,2 Prozent auf 97,87 CHF zu.

Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere um 11:49 Uhr 0,2 Prozent. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 97,87 CHF an. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 97,83 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 413.170 Stück.

Bei 102,72 CHF markierte der Titel am 02.09.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 4,96 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Mit Abgaben von 15,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,84 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,88 CHF.

Am 18.07.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 vorlegen. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,48 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Schwacher Handel in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone

Donnerstagshandel in Zürich: SMI legt zum Handelsende den Rückwärtsgang ein

Schwache Performance in Zürich: SLI verbucht zum Handelsende Verluste