Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Vormittag nahe Vortagesschluss

Ohne große Bewegung zeigt sich am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Mit einem Wert von 96,58 CHF bewegte sich die Novartis-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie wies um 09:07 Uhr kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 96,58 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 96,97 CHF aus. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 96,51 CHF ab. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 96,94 CHF. Im heutigen Handel wurden bisher 49.758 Novartis-Aktien umgesetzt.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.07.2024 bei 97,64 CHF. Mit einem Zuwachs von mindestens 1,10 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 08.07.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 79,21 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 17,99 Prozent sinken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 USD. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,74 USD ausgeschüttet werden. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 98,63 CHF.

Am 23.04.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 13,70 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 11,98 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2024 wird am 18.07.2024 erwartet. Einen Blick in die Q2 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 17.07.2025 werfen.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,27 USD je Aktie aus.

