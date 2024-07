Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag gesucht

Blick auf Aktienkurs

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,5 Prozent auf 97,69 CHF.

Um 11:48 Uhr konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,5 Prozent auf 97,69 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 97,75 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,00 CHF. Bisher wurden via SIX SX 516.737 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei 97,75 CHF markierte der Titel am 09.07.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 0,06 Prozent zulegen. Bei einem Wert von 79,99 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2023). Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 18,11 Prozent sinken.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,74 USD. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 98,63 CHF.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 23.04.2024 vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,01 USD je Aktie vermeldet. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 10,34 Mrd. USD – eine Minderung von 13,70 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 11,98 Mrd. USD eingefahren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2024 wird am 18.07.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Mit der Präsentation der Q2 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 17.07.2025.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,27 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

