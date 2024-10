Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag höher

Blick auf Novartis-Kurs

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Im SIX SX-Handel gewannen die Novartis-Papiere zuletzt 1,5 Prozent.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 1,5 Prozent im Plus bei 99,08 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,11 CHF aus. Bei 97,79 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 1.196.095 Novartis-Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 02.09.2024 auf bis zu 102,72 CHF und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 3,67 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Novartis-Aktie 19,37 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,84 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 99,88 CHF angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Novartis am 18.07.2024 vor. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,44 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,00 CHF je Aktie generiert. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,48 USD je Aktie.

