Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Donnerstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,1 Prozent auf 99,16 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:53 Uhr 0,1 Prozent im Minus bei 99,16 CHF. Im Tief verlor die Novartis-Aktie bis auf 99,07 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,49 CHF. Bisher wurden heute 1.137.577 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 3,59 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF. Abschläge von 16,30 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,81 USD belaufen. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,88 CHF an.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird für den 29.10.2024 terminiert. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,48 USD je Aktie aus.

