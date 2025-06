Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag auf grünem Terrain

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung zuletzt 0,2 Prozent im Plus bei 97,80 CHF.

Das Papier von Novartis konnte um 09:06 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,2 Prozent auf 97,80 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 97,88 CHF zu. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,62 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 52.026 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 4,79 Prozent niedriger. Bei 81,10 CHF fiel das Papier am 09.04.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 17,08 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 99,75 CHF.

Novartis veröffentlichte am 29.04.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,65 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,15 CHF erwirtschaftet worden. Auf der Umsatzseite standen 11,90 Mrd. CHF in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 10,34 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Novartis-Bilanz für Q2 2025 wird am 17.07.2025 erwartet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 21.07.2026.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 8,59 USD im Jahr 2025 aus.

