Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit Verlusten

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie gab im SIX SX-Handel zuletzt um 0,3 Prozent auf 97,25 CHF nach.

Die Novartis-Aktie musste um 11:49 Uhr im SIX SX-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 97,25 CHF. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 97,21 CHF. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 97,62 CHF. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 370.642 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 5,62 Prozent hinzugewinnen. Kursverluste drückten das Papier am 09.04.2025 auf bis zu 81,10 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 16,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2024 3,50 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 4,04 USD belaufen. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 99,75 CHF für die Novartis-Aktie.

Am 29.04.2025 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,65 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,15 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 11,90 Mrd. CHF verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 15,02 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 10,34 Mrd. CHF umsetzen können.

Die kommende Q2 2025-Kennzahlen werden voraussichtlich am 17.07.2025 veröffentlicht. Experten kalkulieren am 21.07.2026 mit der Veröffentlichung der Q2 2026-Bilanz von Novartis.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2025 auf 8,59 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

