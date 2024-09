Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochvormittag mit Kurseinbußen

Blick auf Novartis-Kurs

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 2,6 Prozent auf 96,20 CHF abwärts.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 2,6 Prozent im Minus bei 96,20 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 96,20 CHF ein. Bei 97,10 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via SIX SX 194.623 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Gewinne von 6,78 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 25.10.2023 Kursverluste bis auf 83,00 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 13,72 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,56 CHF an.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q3 2024-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.10.2024 gerechnet. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,46 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

