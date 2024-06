Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Donnerstagvormittag um Nulllinie

Novartis im Fokus

Die Aktie von Novartis zeigt am Donnerstagvormittag wenig Änderung. Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel zuletzt bei 94,72 CHF und damit auf dem Niveau des Vortages.

Die Novartis-Aktie zeigte sich um 09:06 Uhr stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 94,72 CHF. Im Tageshoch stieg die Novartis-Aktie bis auf 94,82 CHF. Das bisherige Tagestief markierte Novartis-Aktie bei 94,49 CHF. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 94,70 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 122.066 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 07.06.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 95,41 CHF an. Mit einem Zuwachs von 0,73 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Kursverluste drückten das Papier am 08.07.2023 auf bis zu 79,21 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit Abgaben von 16,38 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,71 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,00 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,15 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,01 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde auf 10,34 Mrd. USD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 11,98 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q2 2025-Bilanz auf den 17.07.2025.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,25 USD je Novartis-Aktie.

