Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag stabil

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis hat am Donnerstagmittag nur geringe Kursbewegungen zu verzeichnen. Die Novartis-Aktie wies zuletzt kaum Veränderungen aus. Im SIX SX-Handel notierte das Papier bei 94,66 CHF.

Werte in diesem Artikel

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 94,66 CHF. Bei 95,00 CHF erreichte die Novartis-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 94,49 CHF nach. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 94,70 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 401.272 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 95,41 CHF. Dieser Kurs wurde am 07.06.2024 erreicht. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 0,79 Prozent niedriger. Am 08.07.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF. Mit Abgaben von 16,32 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,71 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,00 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.03.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 23.04.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,15 USD, nach 1,01 USD im Vorjahresvergleich. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 13,70 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 10,34 Mrd. USD im Vergleich zu 11,98 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 18.07.2024 erfolgen. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q2 2025 rechnen Experten am 17.07.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,25 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Anleger in Zürich halten sich zurück: SMI zeigt sich schlussendlich schwächer

SMI-Handel aktuell: SMI fällt nachmittags

Angespannte Stimmung in Zürich: SMI schwächer