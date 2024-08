Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahe Vortagesschluss

Notierung im Fokus

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Kaum Ausschläge verzeichnete die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel und tendierte zuletzt bei 96,80 CHF.

Anleger zeigten sich um 09:07 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 96,80 CHF. In der Spitze gewann die Novartis-Aktie bis auf 96,89 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 96,47 CHF nach. Bei 96,55 CHF eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 111.166 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 15.07.2024 bei 100,96 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,30 Prozent Luft nach oben. Kursverluste drückten das Papier am 07.09.2023 auf bis zu 81,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 15,67 Prozent Luft nach unten.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 CHF, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,76 USD belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 100,33 CHF an.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Novartis hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,44 CHF je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 CHF je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2024 wird am 29.10.2024 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

