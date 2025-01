Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag nahe Vortagesniveau

Kursverlauf

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im SIX SX-Handel bei 90,88 CHF.

Anleger zeigten sich um 11:48 Uhr bei der Novartis-Aktie unentschlossen. Der Anteilsschein notierte im SIX SX-Handel nahezu unverändert bei 90,88 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 90,99 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 90,35 CHF nach. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 90,60 CHF. Im SIX SX-Handel wechselten bis jetzt 447.877 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 102,72 CHF und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 13,03 Prozent hinzugewinnen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 19.04.2024 bei 83,63 CHF. Mit einem Kursverlust von 7,98 Prozent würde die Novartis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,77 USD. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,86 CHF angegeben.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.10.2024. Es stand ein EPS von 1,37 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 0,75 CHF in den Büchern gestanden. Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent auf 11,11 Mrd. CHF aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 31.01.2025 erfolgen. Am 04.02.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q4 2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,58 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

