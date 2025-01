Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis gewinnt am Mittwochmittag

Notierung im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 90,29 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 90,29 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 90,34 CHF. Bei 89,91 CHF eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 602.284 Novartis-Aktien.

Bei einem Wert von 102,72 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (02.09.2024). Mit einem Zuwachs von mindestens 13,77 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 19.04.2024. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 7,96 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Das durchschnittliche Kursziel der Novartis-Aktie wird bei 98,86 CHF angegeben.

Am 29.10.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.09.2024 – vorgestellt. Das EPS wurde auf 1,37 CHF beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 0,75 CHF je Aktie verdient. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 11,11 Mrd. CHF im Vergleich zu 10,41 Mrd. CHF im Vorjahresquartal.

Novartis wird die nächste Bilanz für Q4 2024 voraussichtlich am 31.01.2025 vorlegen. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,58 USD im Jahr 2024 aus.

