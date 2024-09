Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis macht am Mittag Boden gut

Aktie im Blick

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,4 Prozent auf 98,60 CHF zu.

Um 11:49 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,4 Prozent auf 98,60 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie legte bis auf 98,68 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Handelstag beging das Papier bei 97,91 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 371.668 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 4,18 Prozent Luft nach oben. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Mit Abgaben von 15,82 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,78 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 99,56 CHF.

Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,44 CHF beziffert, während im Vorjahresquartal 1,00 CHF je Aktie in den Büchern standen. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2024 auf 7,46 USD je Aktie.

