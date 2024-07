Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag auf rotem Terrain

Novartis im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im SIX SX-Handel ging es um 0,3 Prozent auf 98,59 CHF abwärts.

Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Um 11:48 Uhr verlor das Papier 0,3 Prozent auf 98,59 CHF. In der Spitze büßte die Novartis-Aktie bis auf 97,55 CHF ein. Zur Startglocke stand der Titel bei 98,48 CHF. Zuletzt wurden via SIX SX 908.315 Novartis-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 100,96 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2024). Gewinne von 2,40 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 17,20 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,76 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 USD je Wertpapier. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 98,63 CHF.

Am 23.04.2024 äußerte sich Novartis zu den Kennzahlen des am 31.03.2024 ausgelaufenen Quartals. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,15 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,01 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können.

Voraussichtlich am 18.07.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q2 2024-Bilanz gewähren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,29 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI zum Handelsstart in der Verlustzone

Schwacher Wochentag in Zürich: SMI mit Abgaben

Montagshandel in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Minus