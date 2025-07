Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Nachmittag auf rotem Terrain

Blick auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 2,1 Prozent auf 93,13 CHF ab.

Werte in diesem Artikel

Um 15:52 Uhr fiel die Novartis-Aktie. Im SIX SX-Handel rutschte das Papier um 2,1 Prozent auf 93,13 CHF ab. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 92,44 CHF ab. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 93,78 CHF. Bisher wurden heute 2.730.038 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 03.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 9,34 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 81,10 CHF am 09.04.2025. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 12,92 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2024 3,50 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 4,10 USD aus. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 100,00 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 29.04.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,65 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,15 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 15,02 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,90 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,34 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Voraussichtlich am 28.10.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2025-Bilanz gewähren. Am 21.07.2026 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

Experten taxieren den Novartis-Gewinn für das Jahr 2025 auf 8,68 USD je Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Ausblick: Novartis zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

SMI-Papier Novartis-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in Novartis von vor 3 Jahren abgeworfen

SMI-Titel Novartis-Aktie: So viel hätten Anleger mit einem Investment in Novartis von vor einem Jahr verdient