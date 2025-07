Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Mittag ins Plus

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 93,45 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,4 Prozent auf 93,45 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 93,70 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 93,60 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 513.020 Stück.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 9,02 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 09.04.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 81,10 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Novartis-Aktie derzeit noch 13,22 Prozent Luft nach unten.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 4,13 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 98,63 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 17.07.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,71 CHF präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Novartis ein EPS von 1,45 CHF je Aktie vermeldet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 11,61 Mrd. CHF vermeldet – das entspricht einem Plus von 2,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 11,32 Mrd. CHF in den Büchern standen.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2025 voraussichtlich am 28.10.2025 präsentieren. Die Veröffentlichung der Novartis-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 03.11.2026.

Analysten erwarten für 2025 einen Gewinn in Höhe von 8,73 USD je Novartis-Aktie.

