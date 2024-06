Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochnachmittag mit grünen Vorzeichen

Novartis im Fokus

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Novartis. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 93,70 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 15:52 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 93,70 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 93,87 CHF zu. Bei 92,86 CHF eröffnete der Anteilsschein. Über SIX SX wurden im bisherigen Handelsverlauf 909.727 Novartis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Bei einem Wert von 95,41 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (07.06.2024). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 1,79 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Der Anteilsschein verbuchte am 08.07.2023 Kursverluste bis auf 79,21 CHF und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,47 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,73 USD, nach 3,30 USD im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 23.04.2024. Es stand ein EPS von 1,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,01 USD in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 13,70 Prozent auf 10,34 Mrd. USD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommende Q2 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 18.07.2024 veröffentlicht. Die Vorlage der Q2 2025-Ergebnisse wird von Experten am 17.07.2025 erwartet.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,26 USD je Novartis-Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

