Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis verteidigt Stellung am Mittag

Die Aktie von Novartis zeigt sich am Freitagmittag ohne große Bewegung. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 95,13 CHF.

Kaum Bewegung ließ sich um 11:49 Uhr bei der Novartis-Aktie ausmachen. Das Papier notierte via SIX SX bei 95,13 CHF. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 96,31 CHF zu. Das Tagestief markierte die Novartis-Aktie bei 94,78 CHF. Bei 95,30 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Von der Novartis-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 1.222.240 Stück gehandelt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 100,96 CHF erreichte der Titel am 15.07.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 6,13 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 14,19 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 USD an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,74 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 99,33 CHF.

Novartis veröffentlichte am 23.04.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 15,53 Prozent auf 10,34 Mrd. USD. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 12,24 Mrd. USD gelegen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Den erwarteten Gewinn je Novartis-Aktie für das Jahr 2024 setzen Experten auf 7,33 USD fest.

