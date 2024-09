Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Vormittag fester

Kurs der Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Das Papier von Novartis konnte zuletzt klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,6 Prozent auf 98,59 CHF.

Um 09:07 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,6 Prozent auf 98,59 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 98,73 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 98,73 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 59.470 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 102,72 CHF und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 4,19 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 18,78 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 CHF ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,78 USD. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,56 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,44 CHF, nach 1,00 CHF im Vorjahresvergleich. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 29.10.2024 erfolgen. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,46 USD im Jahr 2024 aus.

