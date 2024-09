Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis schiebt sich am Nachmittag vor

Aktienentwicklung

Die Aktie von Novartis gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 98,27 CHF zu.

Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 98,27 CHF. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 98,89 CHF. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 98,73 CHF. Zuletzt wechselten 754.023 Novartis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,53 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Am 25.10.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 83,00 CHF ab. Mit Abgaben von 15,54 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,78 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,56 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. In Sachen EPS wurden 1,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie eingenommen. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,46 USD je Novartis-Aktie.

