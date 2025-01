Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Dienstagmittag mit grünen Vorzeichen

Novartis im Blick

Die Aktie von Novartis gehört am Dienstagmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach oben. Im SIX SX-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 89,43 CHF.

Die Aktie legte um 11:48 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,2 Prozent auf 89,43 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 89,70 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 89,15 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 425.673 Novartis-Aktien.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Novartis-Aktie 14,86 Prozent zulegen. Am 19.04.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 83,63 CHF. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,49 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Novartis-Anleger erhielten im Jahr 2023 eine Dividende von 3,30 CHF, Analysten gehen in diesem Jahr von 3,77 USD aus. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,00 CHF.

Novartis ließ sich am 29.10.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.09.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS belief sich auf 1,37 CHF gegenüber 0,75 CHF je Aktie im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 6,73 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 11,11 Mrd. CHF, während im Vorjahreszeitraum 10,41 Mrd. CHF ausgewiesen worden waren.

Am 31.01.2025 dürfte die Q4 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,59 USD je Aktie aus.

