Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag mit Kursabschlägen

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Das Papier von Novartis befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 100,16 CHF ab.

Das Papier von Novartis gab in der SIX SX-Sitzung ab. Um 09:06 Uhr ging es um 0,2 Prozent auf 100,16 CHF abwärts. Die Novartis-Aktie sank bis auf 99,89 CHF. Mit einem Wert von 100,00 CHF ging der Anteilsschein in den Handelstag. Zuletzt wurden via SIX SX 46.050 Novartis-Aktien umgesetzt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (100,96 CHF) erklomm das Papier am 15.07.2024. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,80 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.09.2023 bei 81,63 CHF. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 18,50 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,77 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,46 USD je Novartis-Aktie.

