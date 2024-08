Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag nahezu unverändert

So bewegt sich Novartis

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagvormittag die Aktie von Novartis. Bei der Novartis-Aktie ließ sich zuletzt kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im SIX SX-Handel hat das Papier einen Wert von 100,34 CHF.

Im SIX SX-Handel kam die Novartis-Aktie um 09:07 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 100,34 CHF. Die Novartis-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 100,46 CHF. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Novartis-Aktie bisher bei 100,12 CHF. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 100,30 CHF. Bisher wurden via SIX SX 34.826 Novartis-Aktien gekauft oder verkauft.

Bei einem Wert von 100,96 CHF erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (15.07.2024). Mit einem Zuwachs von 0,62 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 07.09.2023 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 81,63 CHF. Abschläge von 18,64 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,77 USD. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,33 CHF aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Voraussichtlich am 29.10.2024 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q3 2024-Bilanz gewähren. Schätzungsweise am 28.10.2025 dürfte Novartis die Q3 2025-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Novartis-Aktie.

