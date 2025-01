Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag behauptet

Novartis im Fokus

Mit nur geringen Kursbewegungen zeigt sich am Donnerstagmittag die Aktie von Novartis. Die Novartis-Aktie bewegte sich zuletzt kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 89,65 CHF.

Die Novartis-Aktie bewegte sich um 11:49 Uhr kaum. Das Papier stand via SIX SX bei 89,65 CHF. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 90,17 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Die größten Abgaben verzeichnete die Novartis-Aktie bis auf 89,35 CHF. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 89,69 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 533.851 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 02.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 12,72 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 83,63 CHF am 19.04.2024. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 6,72 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,77 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,00 CHF an.

Am 29.10.2024 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.09.2024 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie lag bei 1,37 CHF, nach 0,75 CHF im Vorjahresvergleich. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 6,73 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 11,11 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Novartis dürfte die Q4 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 04.02.2026 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2024 liegen bei durchschnittlich 7,54 USD je Novartis-Aktie.

