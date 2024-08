Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Nachmittag fester

Notierung im Fokus

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt konnte die Aktie von Novartis zulegen und verteuerte sich in der SIX SX-Sitzung um 0,2 Prozent auf 100,60 CHF.

Um 15:52 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,2 Prozent auf 100,60 CHF nach oben. Den höchsten Wert des Tages markierte die Novartis-Aktie bei 100,96 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 100,50 CHF. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 766.143 Novartis-Aktien umgesetzt.

Am 15.07.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 100,96 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 0,36 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Bei einem Wert von 81,63 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (07.09.2023). Der derzeitige Kurs der Novartis-Aktie liegt somit 23,23 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Novartis-Aktionäre bezogen im Jahr 2023 über eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 3,78 USD belaufen. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 hat Novartis in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2024 – vorgestellt. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Umsatzseitig standen 11,32 Mrd. CHF in den Büchern – ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet hatte.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,46 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

