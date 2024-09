Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagvormittag im Minusbereich

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagvormittag die Aktie von Novartis. Der Novartis-Aktie ging im SIX SX-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 0,4 Prozent auf 98,66 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Minus bei 98,66 CHF. Die Novartis-Aktie gab in der Spitze bis auf 98,27 CHF nach. Den Handelstag beging das Papier bei 98,42 CHF. Der Tagesumsatz der Novartis-Aktie belief sich zuletzt auf 111.486 Aktien.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 4,12 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 15,87 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie.

Nachdem Novartis seine Aktionäre 2023 mit 3,30 CHF beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 3,78 USD je Aktie ausschütten. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Novartis-Aktie bei 99,56 CHF.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS lag bei 1,44 CHF. Im letzten Jahr hatte Novartis einen Gewinn von 1,00 CHF je Aktie eingefahren. Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 12,24 Mrd. CHF umgesetzt.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 vorlegen. Experten terminieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz auf den 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zurückhaltung in Zürich: SMI legt zum Ende des Freitagshandels den Rückwärtsgang ein

Handel in Zürich: SLI beendet den Freitagshandel im Minus

STOXX-Handel STOXX 50 fällt schlussendlich zurück