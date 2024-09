Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag mit roten Vorzeichen

So entwickelt sich Novartis

Zu den Verlierern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Novartis. Die Aktionäre schickten das Papier von Novartis nach unten. In der SIX SX-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,2 Prozent auf 98,86 CHF.

Das Papier von Novartis befand sich um 15:53 Uhr im Sinkflug und gab im SIX SX-Handel 0,2 Prozent auf 98,86 CHF ab. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 98,27 CHF. Bei 98,42 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 896.658 Novartis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,76 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 25.10.2023 bei 83,00 CHF. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,04 Prozent.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,56 CHF an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,44 CHF eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,00 CHF je Aktie erzielt worden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Novartis in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 7,58 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahresviertel waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Am 29.10.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Novartis veröffentlicht werden. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

