Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger schicken Novartis am Vormittag ins Plus

Die Aktie von Novartis gehört am Mittwochvormittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der SIX SX-Sitzung 0,6 Prozent auf 99,37 CHF zu.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 09:07 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,6 Prozent auf 99,37 CHF. Die Novartis-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 99,37 CHF aus. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 99,18 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 27.130 Novartis-Aktien.

Bei 102,72 CHF erreichte der Titel am 02.09.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. 3,37 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 25.10.2023 (83,00 CHF). Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 19,72 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,80 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,88 CHF.

Die Zahlen des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals präsentierte Novartis am 18.07.2024. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Experten kalkulieren am 28.10.2025 mit der Veröffentlichung der Q3 2025-Bilanz von Novartis.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Novartis-Aktie in Höhe von 7,50 USD im Jahr 2024 aus.

