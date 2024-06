Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis präsentiert sich am Montagmittag fester

Aktie im Fokus

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 1,5 Prozent auf 95,37 CHF.

Um 11:48 Uhr sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,5 Prozent auf 95,37 CHF zu. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 95,47 CHF an. Bei 94,20 CHF ging der Anteilsschein in den SIX SX-Handel. Zuletzt betrug der Umsatz im SIX SX-Handel 540.009 Novartis-Aktien.

Bei 95,47 CHF markierte der Titel am 24.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 0,10 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Novartis-Aktie. Am 08.07.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 79,21 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Novartis-Aktie ist somit 16,95 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Die Dividendenausschüttung für Novartis-Aktionäre betrug im Jahr 2023 3,30 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 3,73 USD belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 99,00 CHF aus.

Am 23.04.2024 hat Novartis die Kennzahlen zum am 31.03.2024 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das EPS wurde auf 1,15 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig standen 10,34 Mrd. USD in den Büchern – ein Minus von 13,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Novartis 11,98 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird für den 18.07.2024 terminiert. Novartis dürfte die Q2 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 17.07.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Novartis im Jahr 2024 7,26 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

