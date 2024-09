Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittwochmittag mit positiven Vorzeichen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Mittwochmittag zu den bestplatzierten des Tages. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,5 Prozent auf 98,96 CHF.

Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Um 11:49 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 98,96 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 99,13 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Bei 98,78 CHF startete der Titel in den SIX SX-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 365.718 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (102,72 CHF) erklomm das Papier am 02.09.2024. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Novartis-Aktie somit 3,66 Prozent niedriger. Kursverluste drückten das Papier am 25.10.2023 auf bis zu 83,00 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 16,13 Prozent wieder erreichen.

Zuletzt erhielten Novartis-Aktionäre im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 3,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,56 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis veröffentlichte am 18.07.2024 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2024 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF gegenüber 1,00 CHF im Vorjahresquartal. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

