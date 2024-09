Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Nachmittag gesucht

Kurs der Novartis

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,5 Prozent auf 99,00 CHF.

Werte in diesem Artikel

Das Papier von Novartis legte um 15:53 Uhr zu und stieg im SIX SX-Handel um 0,5 Prozent auf 99,00 CHF. Den Tageshöchststand markierte die Novartis-Aktie bei 99,40 CHF. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,78 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 705.407 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 102,72 CHF. Dieser Kurs wurde am 02.09.2024 erreicht. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 3,76 Prozent hinzugewinnen. Bei einem Wert von 83,00 CHF erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (25.10.2023). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 16,16 Prozent.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 3,78 USD. Im Vorjahr hatte Novartis 3,30 CHF je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 99,56 CHF je Novartis-Aktie aus.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Novartis am 18.07.2024. In Sachen EPS wurden 1,44 CHF je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie eingenommen. Mit einem Umsatz von 11,32 Mrd. CHF, gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,58 Prozent präsentiert.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Mit der Vorlage der Q3 2025-Bilanz von Novartis rechnen Experten am 28.10.2025.

In der Novartis-Bilanz dürfte laut Analysten 2024 7,46 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Zuversicht in Zürich: SMI letztendlich auf grünem Terrain

Zuversicht in Zürich: SLI verbucht letztendlich Gewinne

Freundlicher Handel in Europa: STOXX 50 zum Ende des Dienstagshandels fester