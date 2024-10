Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis wird am Vormittag ausgebremst

So entwickelt sich Novartis

Die Aktie von Novartis gehört am Freitagvormittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im SIX SX-Handel verbilligte sie sich um 0,4 Prozent auf 97,89 CHF.

Werte in diesem Artikel

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 09:06 Uhr mit Abschlägen von 0,4 Prozent bei 97,89 CHF. Die Novartis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 97,61 CHF ab. Den SIX SX-Handel startete das Papier bei 97,83 CHF. Zuletzt wechselten 56.108 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 4,93 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 03.11.2023 bei 83,02 CHF. Mit Abgaben von 15,19 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2023 erhielten Novartis-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 3,30 CHF. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 3,80 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 99,88 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Am 18.07.2024 lud Novartis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 30.06.2024 endete. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel waren 0,75 CHF je Aktie erzielt worden. Beim Umsatz wurden 11,32 Mrd. CHF gegenüber 10,41 Mrd. CHF im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Kennzahlen für Q3 2024 dürfte Novartis am 29.10.2024 präsentieren. Novartis dürfte die Q3 2025-Ergebnisse Experten zufolge am 28.10.2025 präsentieren.

Für das Jahr 2024 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 7,49 USD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie

Börse Zürich: SMI klettert schlussendlich

Börse Europa in Grün: STOXX 50 notiert am Donnerstagmittag im Plus

Minuszeichen in Zürich: SMI verbucht am Nachmittag Verluste