Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag höher

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagmittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 1,4 Prozent auf 91,56 CHF zu.

Die Aktie legte um 11:49 Uhr in der SIX SX-Sitzung 1,4 Prozent auf 91,56 CHF zu. In der Spitze legte die Novartis-Aktie bis auf 91,88 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 90,82 CHF. Bisher wurden heute 958.174 Novartis-Aktien gehandelt.

Am 02.09.2024 markierte das Papier bei 102,72 CHF den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 12,19 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Kursverluste drückten das Papier am 19.04.2024 auf bis zu 83,63 CHF und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 8,66 Prozent.

Experten gehen davon aus, dass Novartis-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 3,77 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Novartis 3,30 CHF aus. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 99,00 CHF je Novartis-Aktie an.

Novartis gewährte am 29.10.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.09.2024 abgelaufenen Quartals. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,37 CHF ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 0,75 CHF je Aktie generiert. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 6,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,11 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,41 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 31.01.2025 dürfte Novartis Anlegern einen Blick in die Q4 2024-Bilanz gewähren. Mit der Präsentation der Q4 2025-Finanzergebnisse von Novartis rechnen Experten am 04.02.2026.

Analysten erwarten für 2024 einen Gewinn in Höhe von 7,54 USD je Novartis-Aktie.

