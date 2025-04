NYSE-Handel Dow Jones beendet den Donnerstagshandel mit Verlusten

Dow Jones-Entwicklung

Der Dow Jones erlitt letztendlich Verluste.

Am Donnerstag tendierte der Dow Jones via NYSE zum Handelsende 2,50 Prozent schwächer bei 39.593,66 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 14,434 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Abschlag von 7,93 Prozent auf 37.387,91 Punkte an der Kurstafel, nach 40.608,45 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 38.427,70 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 39.996,93 Punkten.

So entwickelt sich der Dow Jones seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht ging es für den Dow Jones bereits um 4,52 Prozent aufwärts. Der Dow Jones notierte noch vor einem Monat, am 10.03.2025, bei 41.911,71 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 10.01.2025, betrug der Dow Jones-Kurs 41.938,45 Punkte. Der Dow Jones verzeichnete vor einem Jahr, am 10.04.2024, den Stand von 38.461,51 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 schlägt ein Minus von 6,60 Prozent zu Buche. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des Dow Jones bereits bei 45.054,36 Punkten. Bei 36.611,78 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Home Depot (+ 4,38 Prozent auf 311,05 EUR), UnitedHealth (+ 2,75 Prozent auf 594,40 USD), Coca-Cola (+ 1,16 Prozent auf 70,76 USD), Walmart (+ 1,13 Prozent auf 90,61 USD) und McDonalds (+ 0,93 Prozent auf 306,78 USD). Auf der Verliererseite im Dow Jones stehen derweil Nike (-8,29 Prozent auf 54,40 USD), Chevron (-7,57 Prozent auf 134,98 USD), Walt Disney (-6,79 Prozent auf 85,23 USD), NVIDIA (-5,91 Prozent auf 107,57 USD) und American Express (-5,90 Prozent auf 246,89 USD).

Die meistgehandelten Aktien im Dow Jones

Im Dow Jones ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 108.294.621 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im Dow Jones mit 2,720 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentalkennzahlen der Dow Jones-Mitglieder im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones weist 2025 laut FactSet-Schätzung die Merck-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 9,14 zu Buche schlagen. Im Index bietet die Verizon-Aktie 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 6,43 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net