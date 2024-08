Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Vormittag gesucht

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt ging es für das Novartis-Papier aufwärts. Im SIX SX-Handel verteuerte es sich um 0,1 Prozent auf 101,00 CHF.

Um 09:07 Uhr wies die Novartis-Aktie Gewinne aus. In der SIX SX-Sitzung ging es für das Papier um 0,1 Prozent auf 101,00 CHF nach oben. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 101,10 CHF an. Den Handelstag beging das Papier bei 100,88 CHF. Die Anzahl der bisher gehandelten Novartis-Aktien beläuft sich auf 64.224 Stück.

Am 27.08.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 101,10 CHF. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 0,10 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 07.09.2023 gab der Anteilsschein bis auf 81,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Novartis-Aktie 19,17 Prozent sinken.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2023 eine Dividende in Höhe von 3,30 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,78 USD ausgeschüttet werden. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 100,33 CHF für die Novartis-Aktie aus.

Novartis ließ sich am 18.07.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 11,32 Mrd. CHF. Im Vorjahreszeitraum waren 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Novartis dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2024 voraussichtlich am 29.10.2024 präsentieren. Einen Blick in die Q3 2025-Bilanz können Novartis-Anleger Experten zufolge am 28.10.2025 werfen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2024 auf 7,46 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

