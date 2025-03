Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Freitagvormittag mit grünen Vorzeichen

Blick auf Aktienkurs

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagvormittag zu den Gewinnern des Tages. Die Novartis-Aktie konnte zuletzt im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 98,66 CHF.

Die Novartis-Aktie stand in der SIX SX-Sitzung um 09:07 Uhr 0,4 Prozent im Plus bei 98,66 CHF. Die Novartis-Aktie zog in der Spitze bis auf 98,88 CHF an. Die SIX SX-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 98,21 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 73.879 Novartis-Aktien.

Am 03.09.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,72 CHF an. Derzeit notiert die Novartis-Aktie damit 3,95 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 20.04.2024 gab der Anteilsschein bis auf 83,63 CHF nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 15,23 Prozent.

Für Novartis-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 3,50 CHF. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 3,86 USD ausgeschüttet werden. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 99,13 CHF an.

Novartis ließ sich am 31.01.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.12.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,24 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 3,67 CHF in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 13,87 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 11,54 Mrd. CHF ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 10,13 Mrd. CHF in den Büchern gestanden.

Mit der Q1 2025-Bilanzvorlage von Novartis wird am 29.04.2025 gerechnet. Die Q1 2026-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.04.2026 präsentieren.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Novartis-Gewinn in Höhe von 8,35 USD je Aktie aus.

