Kursverlauf

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis tendiert am Freitagmittag fester

28.06.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Novartis zählt am Freitagmittag zu den Gewinnern des Tages. Zuletzt stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,7 Prozent auf 96,10 CHF.

Werbung

Das Papier von Novartis konnte um 11:48 Uhr klettern und stieg im SIX SX-Handel um 0,7 Prozent auf 96,10 CHF. Die Novartis-Aktie legte bis auf 96,15 CHF an, der bisherige Tageshöchstkurs. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 95,99 CHF. Bisher wurden heute 435.406 Novartis-Aktien gehandelt. Bei 97,00 CHF markierte der Titel am 26.06.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,94 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 08.07.2023 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 79,21 CHF ab. Mit Abgaben von 17,58 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. 2023 wurde eine Dividende von Höhe von 3,30 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 3,73 USD. Experten gaben als mittleres Kursziel 99,00 CHF an. Novartis ließ sich am 23.04.2024 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.03.2024 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,15 USD. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,01 USD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Novartis im vergangenen Quartal 10,34 Mrd. USD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 13,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Novartis 11,98 Mrd. USD umsetzen können. Die Vorlage der Q2 2024-Finanzergebnisse wird am 18.07.2024 erwartet. Experten kalkulieren am 17.07.2025 mit der Veröffentlichung der Q2 2025-Bilanz von Novartis. Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,26 USD je Aktie in den Novartis-Büchern. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Börse Zürich: SMI letztendlich in Rot Pluszeichen in Zürich: SMI präsentiert sich fester Börse Zürich: SMI auf Richtungssuche

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Werbung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com