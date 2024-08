Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis zeigt sich am Mittwochvormittag fester

Aktienkurs aktuell

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochvormittag die Aktie von Novartis. Zuletzt sprang die Novartis-Aktie im SIX SX-Handel an und legte um 0,3 Prozent auf 101,04 CHF zu.

Die Aktie legte um 09:07 Uhr in der SIX SX-Sitzung 0,3 Prozent auf 101,04 CHF zu. Kurzfristig markierte die Novartis-Aktie bei 101,30 CHF ihr bisheriges Tageshoch. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,94 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 68.675 Novartis-Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 101,30 CHF. Dieser Kurs wurde am 27.08.2024 erreicht. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 0,26 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 19,21 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Nach 3,30 CHF im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 3,78 USD je Novartis-Aktie. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 100,33 CHF aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 abgelaufenen Quartal legte Novartis am 18.07.2024 vor. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,44 CHF. Im Vorjahresviertel hatte Novartis 1,00 CHF je Aktie erwirtschaftet. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 11,32 Mrd. CHF – das entspricht einem Minus von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 12,24 Mrd. CHF in den Büchern gestanden hatten.

Die kommende Q3 2024-Kennzahlen werden voraussichtlich am 29.10.2024 veröffentlicht. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2025-Bilanz am 28.10.2025.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2024 7,46 USD je Aktie in den Novartis-Büchern.

Redaktion finanzen.net

