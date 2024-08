Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Anleger greifen bei Novartis am Nachmittag zu

Novartis im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Mittwochnachmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im SIX SX-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 101,62 CHF zu.

Um 15:52 Uhr stieg die Novartis-Aktie. In der SIX SX-Sitzung kletterte das Papier um 0,9 Prozent auf 101,62 CHF. Das bisherige Tageshoch markierte die Novartis-Aktie bei 101,66 CHF. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 100,94 CHF. Zuletzt stieg das SIX SX-Volumen auf 806.925 Novartis-Aktien.

Mit einem Kursgewinn bis auf 101,66 CHF erreichte der Titel am 28.08.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 0,04 Prozent über dem aktuellen Kurs der Novartis-Aktie. Bei 81,63 CHF fiel das Papier am 07.09.2023 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 19,67 Prozent.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 3,78 USD. Im Vorjahr erhielten Novartis-Aktionäre 3,30 CHF je Wertpapier. Analysten bewerten die Novartis-Aktie im Durchschnitt mit 100,33 CHF.

Die Bilanz zum am 30.06.2024 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Novartis am 18.07.2024. Es stand ein EPS von 1,44 CHF je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Novartis noch ein Gewinn pro Aktie von 1,00 CHF in den Büchern gestanden. Mit einem Umsatz von 11,32 Mrd. CHF, gegenüber 12,24 Mrd. CHF im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,58 Prozent präsentiert.

Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2025 rechnen Experten am 28.10.2025.

Der Gewinn 2024 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 7,46 USD je Novartis-Aktie belaufen.

