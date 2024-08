Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Mittag im Aufwind

Aktienkurs aktuell

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagmittag der Anteilsschein von Novartis. Die Novartis-Aktie stieg im SIX SX-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,5 Prozent auf 102,42 CHF.

Die Novartis-Aktie konnte um 11:48 Uhr im SIX SX-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,5 Prozent auf 102,42 CHF. Der Kurs der Novartis-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 102,62 CHF zu. Zum SIX SX-Handelsstart notierte das Papier bei 101,82 CHF. Zuletzt wechselten via SIX SX 447.633 Novartis-Aktien den Besitzer.

Am 30.08.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 102,62 CHF an. 0,20 Prozent Plus fehlen der Novartis-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Am 07.09.2023 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 81,63 CHF nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 20,30 Prozent könnte die Novartis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Nachdem im Jahr 2023 3,30 CHF an Novartis-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 3,78 USD aus. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Novartis-Aktie bei 100,33 CHF.

Novartis gewährte am 18.07.2024 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2024 abgelaufenen Quartals. Das EPS wurde auf 1,44 CHF beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 11,32 Mrd. CHF beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 7,58 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 12,24 Mrd. CHF umgesetzt worden waren.

Am 29.10.2024 werden die Q3 2024-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert. Die Q3 2025-Finanzergebnisse könnte Novartis möglicherweise am 28.10.2025 präsentieren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Novartis einen Gewinn von 7,46 USD je Aktie in der Bilanz 2024 stehen haben dürfte.

