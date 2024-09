Fokus auf Aktienkurs

Novartis Aktie News: STOXX 50 Aktie Novartis am Montagmittag mit roten Vorzeichen

30.09.24 12:05 Uhr

Die Aktie von Novartis gehört am Montagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Novartis-Aktie rutschte in der SIX SX-Sitzung um 0,8 Prozent auf 97,12 CHF ab.

Wer­bung

Die Novartis-Aktie notierte im SIX SX-Handel um 11:49 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 97,12 CHF. Die höchsten Verluste verbuchte die Novartis-Aktie bis auf 97,09 CHF. Zur Startglocke stand der Titel bei 97,32 CHF. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 578.998 Novartis-Aktien. Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 02.09.2024 bei 102,72 CHF. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Novartis-Aktie derzeit noch 5,77 Prozent Luft nach oben. Am 25.10.2023 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 83,00 CHF und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Novartis-Aktie mit einem Verlust von 14,54 Prozent wieder erreichen. Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 3,78 USD, nach 3,30 CHF im Jahr 2023. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 99,75 CHF. Am 18.07.2024 legte Novartis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2024 endete, vor. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,44 CHF präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,00 CHF je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 7,58 Prozent auf 11,32 Mrd. CHF aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 12,24 Mrd. CHF erwirtschaftet worden. Die Vorlage der Q3 2024-Finanzergebnisse wird am 29.10.2024 erwartet. Am 28.10.2025 wird Novartis schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2025 präsentieren. Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2024 auf 7,46 USD je Aktie belaufen. Redaktion finanzen.net Die aktuellsten News zur Novartis-Aktie Starker Wochentag in Zürich: SMI zum Handelsende im Plus Börse Zürich: SLI zeigt sich zum Handelsende fester Aufschläge in Europa: STOXX 50 steigt zum Handelsende

Ausgewählte Hebelprodukte auf Novartis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Novartis Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Long Short Hebel wählen: 5x 10x Name Hebel KO Emittent Name Hebel KO Emittent Wer­bung

Bildquellen: Gil C / Shutterstock.com